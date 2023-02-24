"الانتقالي الجنوبي" يرفض تصريحات رئيس مجلس الرئاسة‎‎ رشاد العليمي

أعرب المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن علي الكثيري، عن "استغرابه" من تصريحات صحفية صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، بشأن القضية الجنوبية.

واعتبر الكثيري، في أول تعليق رسمي من المجلس الانتقالي الجنوبي، أن ما جاء في حديث العليمي "غير دقيق، ولا يشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي".

وأوضح: "قضية الجنوب قضية شعب ووطن وهوية ودولة أنتجها فشل الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية وحرب احتلال الجنوب في صيف ١٩٩٤، وحق شعب الجنوب بدولته كاملة السيادة".