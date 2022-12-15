ردا على بيان أوروبي.. "الانتقالي الجنوبي": نرفض أي تصريحات تضر بتماسك "الرئاسي"

أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي، في اليمن، عن رفضه لأي تصريحات أو تلميحات من شأنها "الإضرار بتماسك" المجلس الرئاسي، وذلك ردا على بيان للاتحاد الأوروبي أكد على ضرورة ما وصفه بـ"الإقرار بالأهمية الجوهرية" لوحدة مجلس القيادة الرئاسي.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، مساء الأربعاء، إن "ما ورد إليه من إشارة في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، بخصوص وحدة مجلس القيادة الرئاسي في البلاد، كان في سياق سلبي غير صحيح ومخيب للآمال".

وعبّر الكثيري، عن رفض الانتقال الجنوبي لـ"أي تصريحات أو تلميحات من شأنها الإضرار بتماسك مجلس القيادة الرئاسي والإخلال بالشراكة التي نتجت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي"، وفق ما نشره الموقع الرسمي للمجلس.

وأكد على "ضرورة احترام القضايا الوطنية والسياسية التي قامت عليها الشراكة، وفي طليعة ذلك، قضية شعب الجنوب وحقه في الاستقلال".