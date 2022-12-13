اليمن.. نجاة رئيس "الانتقالي الجنوبي" بحضرموت من محاولة اغتيال
أفادت مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس القيادة المحلية للمجلس في محافظة حضرموت، العميد الركن، سعيد المحمدي، نجا من محاولة اغتيال تعرّض لها، في مدينة المكلا، مركز المحافظة.
وقالت المصادر في حديث لـ"إرم نيوز"، إن مسلحين مجهولين، كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على رئيس القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، أثناء خروجه من منزله، بمدينة المكلا.
وأشارت المصادر إلى أن العميد الركن المحمدي، أصيب إصابة متوسطة في قدمه، نُقل على إثرها إلى أحد مستشفيات المكلا بصورة عاجلة.
وفي وقت لم تصدر فيه القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي بحضرموت بيانًا حول الحادثة، عبّرت قيادة المجلس الانتقالي بمديرية سيئون، مركز مديريات وادي وصحراء حضرموت، عن إدانتها للعملية.
وقالت في بيان صادر عنها: "هذه الأعمال الجبانة لن تثني قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي عن مهامها الوطنية للدفاع عن حقوق أبناء حضرموت المنشودة والدفاع عنها حتى استعادتها من الأصوات النشاز التي ظهرت مؤخراً لتحافظ على مصالحها الشخصية وتلعب بمشاعر المواطنين".
ويتزامن الإعلان عن محاولة الاغتيال مع احتجاجات في مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت؛ للمطالبة بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني، والمتهمة بالولاء لحزب التجمع اليمني للإصلاح منها.