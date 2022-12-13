اليمن.. نجاة رئيس "الانتقالي الجنوبي" بحضرموت من محاولة اغتيال



أفادت مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس القيادة المحلية للمجلس في محافظة حضرموت، العميد الركن، سعيد المحمدي، نجا من محاولة اغتيال تعرّض لها، في مدينة المكلا، مركز المحافظة.

وقالت المصادر في حديث لـ"إرم نيوز"، إن مسلحين مجهولين، كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على رئيس القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، أثناء خروجه من منزله، بمدينة المكلا.