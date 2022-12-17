اليمن.. محكمة للحوثيين تقضي بإعدام 16 من سكان محافظة صعدة

قال محام يمني اليوم السبت إن محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب خاضعة لجماعة الحوثيين في صنعاء قضت بإعدام 16 من سكان محافظة صعدة بعد أن أدانتهم بالتخابر.

وأدين 6 آخرون بالتهمة عينها، وحكم على كل منهم بالحبس 15 عاما ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 3 سنوات تالية لانقضاء عقوبة الحبس الأصلية.

وذكر تفاصيل تلك الأحكام المحامي عبدالمجيد صبره، الذي يتولى الدفاع عن المعارضين للحوثيين، عبر صفحته على فيسبوك، مؤكداً أن الميليشيا عاقبتهم بالإعدام رميًا بالرصاص.