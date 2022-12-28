الإرياني: إيران متورطة في عمليات نهب منظم للآثار اليمنية

اتهمت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، النظام الإيراني بـ"التورط في عمليات نهب منظم للآثار اليمنية"، في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، و"تهريبها" للاتجار بها في الخارج.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏نحذر من تورط نظام الملالي في إيران، عبر أداته الحوثية، في عمليات نهب منظم للآثار، في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية، وتهريبها للاتجار بها في الخارج، تحت غطاء مشاريع وهمية، ضمن مخططه لطمس المواقع الأثرية اليمنية، وتجريف الهوية الوطنية ومحو التاريخ اليمني".