الزبيدي: الضربات الجوية ضد الحوثيين ليست كافية دون دعم بري

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، يوم الاثنين، إن الضربات التي تقودها الولايات المتحدة، ضد مواقع الحوثيين، لن تكون كافية في حدّ ذاتها، لردع التهديد الذي تتعرض له حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وشدد على "أهمية وجود قوات برية كافية لتكملة الضربات، لأن الضربات الجوية وحدها ليست كافية"، على حد قوله في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأضاف الزبيدي أن "ما يحتاج إليه اليمن، هو المعدات العسكرية وبناء القدرات وتدريب القوات البرية، إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية".

وتابع: "إذا كان هناك تبادل معلومات استخباراتية أقوى، فيمكننا إجراء تقييمات مشتركة لمدى فعالية الضربات الجوية الأمريكية"، داعياً واشنطن إلى "توسيع العمليات والضربات، للتأكد من فعاليتها وشمولها".

ولفت إلى أن "ما يقوم به الحوثيون، لا يدعم الشعب الفلسطيني، بل يؤثر عليه سلبًا، ولن يؤدي ذلك إلا إلى تشجيع المزيد من الإرهابيين على استغلال القضية الفلسطينية في توسيع نطاق عملياتهم".