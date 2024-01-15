اليمن.. الصقيع يتلف المحاصيل ويفاقم أزمة الأمن الغذائي

تضرب موجات برد وصقيع غير مسبوقة عددا من المحافظات الجبلية في شمال اليمن في الوقت الراهن، مما ترتب عليه تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وإتلاف المحاصيل والأشجار.

وفي الوقت الذي تكبد المزارعون فيه خسائر فادحة، قفزت أسعار بعض المنتجات الزراعية في السوق المحلية مستويات قياسية.

وقال مزارعون في محافظة عمران، على بعد 80 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة صنعاء، إن معظم مديريات المحافظة الزراعية تتعرض لموجات برد وصقيع على نحو متلاحق وبصورة غير مسبوقة منذ الأيام العشرة الأخيرة من ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى الآن.