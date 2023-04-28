مجلس الأمن يرحب بالزيارة السعودية العمانية إلى صنعاء

عبّر أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، عن ترحيبهم بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من السعودية وسلطنة عمان إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ودعمهما المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

وقال أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان صحفي، إن المحادثات التي شهدتها صنعاء مؤخرًا "تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية- يمنية جامعة، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".