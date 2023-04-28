مجلس الأمن يرحب بالزيارة السعودية العمانية إلى صنعاء
عبّر أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، عن ترحيبهم بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من السعودية وسلطنة عمان إلى العاصمة اليمنية صنعاء، ودعمهما المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.
وقال أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان صحفي، إن المحادثات التي شهدتها صنعاء مؤخرًا "تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية- يمنية جامعة، برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ودعا البيان الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام، والتفاوض بحسن نيّة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم المستمر لجهود التوصل إلى تسوية سياسية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف.
وشهدت العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خلال أبريل/ نيسان الجاري، نقاشات بين وفدين سعودي وآخر عماني مع الحوثيين، تطرقت إلى الوضع الإنساني وإطلاق جميع الأسرى ووقف إطلاق النار والحل السياسي الشامل.
ودعا بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية عقب اختتام الزيارة، إلى استئناف هذه اللقاءات في أقرب وقت ممكن، "بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة".