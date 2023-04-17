وسط الأجواء الإيجابية.. ما فرص الوصول إلى تسوية شاملة في اليمن؟

ملفات معقّدة

وتكتظ أزمة اليمن بعدة ملفات على الصعيد السياسي والإنساني والاقتصادي والعسكري والأمني، تتفاوت مستويات أهميتها وتعقيدها، بشكل يهدد مسار السلام، ويضع تحديات بالغة في طريقه.

ويعتقد خبر الشؤون العسكرية والاستراتيجية، علي الذهب، أن الحوثيين ربطوا كافة الأوراق التي يمكن أن تراهن عليها الحكومة الشرعية، بمفهوم الملف الإنساني، في محاولة لفرض إرادة سياسية، إذ توقفت العمليات العسكرية واستأنفت المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين نشاطها، دون أن يكون هناك طلب سياسي مشفوع مقابل ذلك.

وأشار في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن التفاهمات الجارية معقّدة، خصوصًا ما يتعلق برواتب موظفي قطاعات الدولة في مناطق الحوثيين الذين يطالبون الحكومة بتحمل أعبائها من عائدات النفط والغاز، إضافة إلى مطالبهم بإزالة كل القيود والفتح الكامل لتدفق وسائل النقل الجوي والبحري والبري، باعتبارها أهم القضايا المثارة حاليًا لتمديد الهدنة ولبناء الثقة بين الأطراف، تمهيدًا للوصول إلى حلّ سياسي، فضلًا عن قضية توحيد سعر العملة المحلية والتعاملات بالأوراق النقدية القديمة والحديثة، بين مناطق نفوذ الجانبين، وبالتالي فإن هذه القضايا يجب أن تُربط باستحقاقات سياسية والتزامات تنتزعها الحكومة الشرعية من الحوثيين.

ويرى علي الذهب، أن الشقّ السياسي هو أعقد هذه الملفات للوصول إلى حلّ مستدام، إذ يسعى الحوثيون لإطالة أمد الهدنة إلى أطول وقت ممكن، للدخول إلى مفاوضات الحلّ الشامل في موقع أكثر قوة، "وذلك ما سيجعلها مهمة عسيرة".

وقال إن إطالة أمدّ الهدنة، لن يمهد لعملية سلام، بقدر تمهيده لموجة عنف أخرى، "لأن الحوثيين سيكونون أكثر قوة، وسيبقون متمسكين بأجندتهم وأيدولوجياتهم المعروفة، ولا يمكن أن يبدون أي مرونة نحو مشاركة سياسية بين مختلف الكيانات السياسية، وهذا ما تجلى خلال استقبالهم للوفد السعودي بصنعاء مؤخرًا، إذ تم إقصاء شريكهم الشكلي في السلطة، ولم يحضر ممثلو حزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء تلك اللقاءات".