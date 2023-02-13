محمد بن زايد يؤكد مواصلة دعم الإمارات لأمن اليمن واستقراره

أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مواصلة دعم بلاده لأمن اليمن واستقراره، وذلك خلال استقباله اليوم الإثنين في دبي، رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وقالت الوكالة، إن محمد بن زايد جدد "التأكيد على التزام بلاده في مواصلة دعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمن اليمن واستقراره".

ونوه الرئيس الإماراتي، وفقا للوكالة، "بما تبذله الحكومة اليمنية من جهود للتعامل مع الظروف الصعبة والاستثنائية.. موجها باستمرار قنوات التواصل مع الحكومة اليمنية لتحديد أولويات الدعم والاستجابة المطلوبة للتحديات الاقتصادية والإنسانية".