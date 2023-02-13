محمد بن زايد يؤكد مواصلة دعم الإمارات لأمن اليمن واستقراره
أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مواصلة دعم بلاده لأمن اليمن واستقراره، وذلك خلال استقباله اليوم الإثنين في دبي، رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وقالت الوكالة، إن محمد بن زايد جدد "التأكيد على التزام بلاده في مواصلة دعمها ومساندتها كل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويسهم في ترسيخ أمن اليمن واستقراره".
ونوه الرئيس الإماراتي، وفقا للوكالة، "بما تبذله الحكومة اليمنية من جهود للتعامل مع الظروف الصعبة والاستثنائية.. موجها باستمرار قنوات التواصل مع الحكومة اليمنية لتحديد أولويات الدعم والاستجابة المطلوبة للتحديات الاقتصادية والإنسانية".
وأضافت الوكالة: "تبادلَ الجانبان وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والتطورات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التنسيق المشترك مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات للتعامل مع المستجدات الراهنة، مع استمرار تعنت ورفض مليشيا الحوثي لمساعي الحل السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية".
وأوضحت الوكالة: "تمت مناقشة الإجراءات المنسقة لردع اعتداءات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية الوطنية وتهديد ممرات الملاحة الدولية وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني والأمن والسلم الدوليين".
وأطلع معين عبدالملك، الرئيس الإماراتي، على "آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، للحفاظ على استقرار الأوضاع الإنسانية في ظل التهديدات الحوثية للموانئ والمنشآت النفطية، وما أفرزته من تحديات.. لافتا إلى جوانب الدعم المطلوبة من أشقاء وأصدقاء اليمن لدعم مسار الإصلاحات، وموقف الحكومة الثابت تجاه جهود السلام القائم على المرجعيات الثلاث"، حسب الوكالة اليمنية.
وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى "الأثر المتوقع للتفاهمات والاتفاقات اليمنية الإماراتية للشروع في تنفيذ استثمارات مشتركة في مشاريع حيوية، إضافة الى دعم الامارات لتنفيذ مشروع سد حسان الإستراتيجي ومشروع إنشاء محطة كهرباء في العاصمة المؤقتة عدن بقدرة 120 ميجاوات ودعم البنك المركزي اليمني".