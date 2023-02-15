اليمن.. مقتل 3 أطفال بقصف وألغام حوثية في الضالع والحديدة‎‎

قتل 3 أطفال يمنيين وأصيب شخصان آخران في حادثتين منفصلتين، الثلاثاء، إحداهما بقصف من طائرة حوثية مسيرة شمال الضالع، والأخرى بسبب ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي في منطقة حيس في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكد الموقع الرسمي للقوات الجنوبية في اليمن، أن طائرة مسيرة تابعة للحوثيين استهدفت ظهر الثلاثاء، منطقة مريس شمال الضالع، بقصف أسفر عن مقتل طفل يبلغ 10 سنوات، وإصابة اثنين آخرين أحدهما طفل بجروح خطيرة.

ونقل الموقع عن مدير مستشفى زايد الميداني في منطقة سناح، الدكتور سميح حزام قوله، إن "المستشفى استقبل طفلين أصيبا بجروح خطيرة، أحدهما يدعى محمد عبدالله جعوال 10 سنوات وآخر يدعى وضاح سعيد جعوال 13 عام".

وأضاف حزام أن "الطفل الأخير فارق الحياة أثناء وصوله إلى المستشفى، كما استقبل شاب يدعى نبيل سعيد الغريبي 22 عاما، ولا يزال يرقد في المستشفى".