المجلس الرئاسي اليمني: الحوثيون رفضوا تمديد الهدنة وسرقوا أموال البنك المركزي

قال رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إن ميليشيات الحوثي رفضت تمديد الهدنة ولم تلتزم ببنودها، مشيرا إلى أنها كانت منذ البداية "هشة".

وذكر العليمي أن الحكومة الشرعية "نفذت ما يخصها بالهدنة على عكس الحوثيين، الذين تسبب خرقهم لها بسقوط مئات القتلى والجرحى".

واعتبر في مقتطفات من مقابلة ستبث في وقت لاحق على قناة "العربية" أن "ميليشيا الحوثي رفضت فتح طرق تعز، كما استفادت بمليارات الريالات اليمنية من ميناء الحديدة".

وأكد أن "الحوثيين سرقوا 45 مليار ريال يمني من البنك المركزي، فيما لم يحرك مجلس الأمن الدولي ساكنًا جراء نهبهم لأموال الدولة".

واعتبر أن الميليشيات ليست شريكًا في السلام، وأن الشعب يلوم الحكومة لتقديم ما أسماها التنازلات لها.