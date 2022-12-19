المجلس الرئاسي اليمني: الحوثيون رفضوا تمديد الهدنة وسرقوا أموال البنك المركزي
قال رئيس المجلس الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إن ميليشيات الحوثي رفضت تمديد الهدنة ولم تلتزم ببنودها، مشيرا إلى أنها كانت منذ البداية "هشة".
وذكر العليمي أن الحكومة الشرعية "نفذت ما يخصها بالهدنة على عكس الحوثيين، الذين تسبب خرقهم لها بسقوط مئات القتلى والجرحى".
واعتبر في مقتطفات من مقابلة ستبث في وقت لاحق على قناة "العربية" أن "ميليشيا الحوثي رفضت فتح طرق تعز، كما استفادت بمليارات الريالات اليمنية من ميناء الحديدة".
وأكد أن "الحوثيين سرقوا 45 مليار ريال يمني من البنك المركزي، فيما لم يحرك مجلس الأمن الدولي ساكنًا جراء نهبهم لأموال الدولة".
واعتبر أن الميليشيات ليست شريكًا في السلام، وأن الشعب يلوم الحكومة لتقديم ما أسماها التنازلات لها.
وقال رئيس المجلس الرئاسي اليمني إن "ميليشيا الحوثي صعدت ضد المنشآت النفطية وهددت الملاحة البحرية".
ولفت إلى أن "شركات تابعة للحوثيين هربت المشتقات النفطية الإيرانية إلى ميناء الحديدة"، إلى جانب أن "شركات صرافة وبنوكًا تتعامل معهم".
وشدد رشاد العليمي على أن "اليمن طالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، لكن لا تغيير في الموقف الأمريكي تجاهها".
وأردف أن "الخلايا الإيرانية بدأت تتشكل في اليمن منذ عام 1983"، موضحًا أن "ميليشيات إيران تشكلت في اليمن بالتزامن مع تشكيل حزب الله في لبنان".
واعتبر أن "تدخلات طهران في اليمن قديمة وليست وليدة الحرب الحالية"، بحسب قوله.