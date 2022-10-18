العليمي: نسعى لاستمرار الهدنة وتوسيعها.. والحوثيون أحبطوا آمال الشعب

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الثلاثاء، إن مليشيات الحوثيين "أحبطت آمال الشعب اليمني في تحقيق السلام والاستقرار"، مؤكدا أنه سيعمل مع أعضاء المجلس والحكومة، "بلا كلل من أجل تلبية كل احتياجات اليمنيين، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار واستمرار الهدنة وتوسيعها".

وأكد العليمي، في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، عقب عودته اليوم إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أنه عاد إلى عدن يحمل "هموم واحتياجات كل اليمنيين واليمنيات، وأولها الحاجة إلى السلام، والحرية، والأمن، والعيش الكريم، عملا بتعهداتنا المعلنة، رغم كل التحديات التي تواجهنا وإخواني في مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة".