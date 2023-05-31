اليمن.. الحوثيون يستهدفون شبوة بصاروخ بالستي

استهدفت ميليشيات الحوثي، صباح اليوم الأربعاء، بصاروخ بالستي، منطقة سكنية في مديرية مرخة في محافظة شبوة جنوب وسط اليمن.

ونقل موقع المركز الإعلامي للقوات المسلحة الجنوبية "درع الجنوب" عن مصدر عسكري قوله، إن "الصاروخ سقط بجوار معسكر اللواء الخامس دفاع شبوة ولم تنجم عن الاستهداف أي أضرار بشرية أو مادية".

وبحسب المصدر، فإن إطلاق الصاروخ يأتي بالتزامن مع كسر هجوم تنفذه ميليشيات الحوثي على مواقع اللواء الخامس دفاع شبوة في مديرية مرخة العليا الحدودية مع محافظة البيضاء اليمنية.