فيديو يوثق اغتيال "خطيب العيد" عبد الله الباني في شبوة

وأشارت مصادر محلية بمحافظة شبوة لـ"إرم نيوز"، إلى أن الشيخ الباني عقب انتهائه من إمامة المصلين وخطبتي العيد، استقل سيارته برفقة اثنين من أولاده، قبل أن يعترضه المسلحون ويطلقوا وابلًا من الرصاص على سيارته، ما أدى إلى مقتله وإصابة نجليه.