فيديو يوثق اغتيال "خطيب العيد" عبد الله الباني في شبوة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سيارة خطيب صلاة العيد في مديرية بيحان، شمال غرب شبوة اليمنية، الشيخ عبدالله الباني، الذي قُتل، اليوم الجمعة، فيما أصيب اثنان من أولاده في هجوم من قبل مسلحين مجهولين.
وأشارت مصادر محلية بمحافظة شبوة لـ"إرم نيوز"، إلى أن الشيخ الباني عقب انتهائه من إمامة المصلين وخطبتي العيد، استقل سيارته برفقة اثنين من أولاده، قبل أن يعترضه المسلحون ويطلقوا وابلًا من الرصاص على سيارته، ما أدى إلى مقتله وإصابة نجليه.