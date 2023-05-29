القوات الإسرائيلية تقتل ضابطا فلسطينيا في جنين

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية قتلت اليوم الإثنين، ضابطا في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية خلال اشتباكات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يبحث النبأ. وذكر في بيان في وقت سابق، أن قواته تعرضت لإطلاق نيران كثيف من فلسطينيين خلال سعيها لاعتقال مشتبه بهم في جنين وردت بإطلاق النار على المسلحين.

وحددت حركة فتح هوية الضابط، قائلة إن اسمه أشرف الشيخ إبراهيم، مضيفة أنه قتل "وهو يتصدى لعدوان واقتحام الاحتلال لمدينة جنين".

وأعلنت وزارة الصحة وفاته "متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين فجر اليوم الإثنين. وقد أصيب برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة".