القوات الإسرائيلية تقتل ضابطا فلسطينيا في جنين
ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية قتلت اليوم الإثنين، ضابطا في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية خلال اشتباكات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يبحث النبأ. وذكر في بيان في وقت سابق، أن قواته تعرضت لإطلاق نيران كثيف من فلسطينيين خلال سعيها لاعتقال مشتبه بهم في جنين وردت بإطلاق النار على المسلحين.
وحددت حركة فتح هوية الضابط، قائلة إن اسمه أشرف الشيخ إبراهيم، مضيفة أنه قتل "وهو يتصدى لعدوان واقتحام الاحتلال لمدينة جنين".
وأعلنت وزارة الصحة وفاته "متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين فجر اليوم الإثنين. وقد أصيب برصاصتين متفجرتين واحدة في البطن تسببت بتفتت الكبد، والثانية في الصدر اخترقت الرئة".
وفي جزء آخر من الضفة الغربية، افتتح مستوطنون يهود اليوم الإثنين، مدرسة دينية في منطقة أثارت انتقادًا من الولايات المتحدة، مما قوبل بإدانة فلسطينية.
وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تلا زعيم المستوطنين يوسي داجان دعاءً يهوديًّا عند مدخل مدرسة حومش الدينية، وهي عبارة عن كوخ أبيض كبير مصنوع مسبقًا على قمة تل بالضفة الغربية.
وقال "بعون الله.. سيكون هناك المزيد والمزيد من المستوطنات الجديدة في شمال السامرة" مستخدمًا الاسم التوراتي للضفة الغربية.
وانهارت محادثات السلام التي كانت الولايات المتحدة تقودها بهدف إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في العام 2014، ولا تظهر بوادر تذكر على إحيائها، وتصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال العام الماضي.