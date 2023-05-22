إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس شمال الضفة الغربية
أصيب جندي إسرائيلي مساء الأحد بجراح متوسطة جرّاء عملية دهس وقعت عند مدخل بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان إن سيارة تحمل لوحة إسرائيلية توجهت بسرعة نحو مجموعة من الجنود الإسرائيليين المتواجدين عند حاجز بلدة حوارة جنوب نابلس، ودهست جنديًا واحدًا على الأقل.
وأشار الشهود إلى أن سائق السيارة انسحب من المكان، بينما دفع الجيش الإسرائيلي بقوات كبيرة إلى المنطقة بحثًا عن منفذ عملية الدهس.
من جهته، ذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "مركبة مُسرعة قامت بدهس جندي إسرائيلي أصيب بجروح خلال تنفيذ القوات نشاط تأمين في حوارة جنوب نابلس".
وأجبرت القوات الإسرائيلية أصحاب المحال التجارية في حوارة جنوب نابلس على إغلاقها.
وقد أغلق الجيش الطرق الفرعية داخل البلدة، وسط انتشار مكثف في المنطقة، موسعًا عمليات بحثه عن المنفذ والسيارة المستخدمة في العملية، مستعينًا بطائرات "درون" ووحدات راجلة.