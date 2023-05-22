إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس شمال الضفة الغربية

أصيب جندي إسرائيلي مساء الأحد بجراح متوسطة جرّاء عملية دهس وقعت عند مدخل بلدة حوارة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن سيارة تحمل لوحة إسرائيلية توجهت بسرعة نحو مجموعة من الجنود الإسرائيليين المتواجدين عند حاجز بلدة حوارة جنوب نابلس، ودهست جنديًا واحدًا على الأقل.

وأشار الشهود إلى أن سائق السيارة انسحب من المكان، بينما دفع الجيش الإسرائيلي بقوات كبيرة إلى المنطقة بحثًا عن منفذ عملية الدهس.