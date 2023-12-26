ما أسباب ضعف الإقبال في الانتخابات المحلية التونسية؟

يطرح ضعف المشاركة في انتخابات المجالس المحلية التي جرت أمس الأحد في تونس، تساؤلات حول الأسباب والتداعيات على المسار السياسي الذي بدأه رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو 2021.

وشهدت انتخابات المجالس المحلية في تونس إقبال مليون و59 ألف مقترع من أصل نحو 9 ملايين و81 ألف ناخب، لتبلغ بذلك نسبة الإقبال 11.66%، وفق الأرقام التي قدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد غلق مراكز الاقتراع.

مصلحة التونسيين

حول ذلك، قال المحلل السياسي هشام الحاجي، إنّ "تلك النسبة كانت منتظرة لعدة اعتبارات منها المواعيد الانتخابية السابقة، وآخرها الانتخابات التشريعية التي جرت قبل سنة ولم تبلغ نسبة المشاركة فيها 10%، وكذلك الاستفتاء على الدستور، الذي جرى في 25 تموز/ يوليو من العام الماضي، وهذه الانتخابات هي امتداد لمسار كامل بدأه سعيّد قبل أكثر من سنتين".

وأضاف الحاجي لـ"إرم نيوز"، أنّ هناك خصوصية في انتخابات المجالس المحلية من حيث ضيق الدوائر الانتخابية وضعف أساليب المترشحين التواصلية أثناء حملاتهم الانتخابية، وكلها عوامل ساهمت في ضعف الإقبال.

لكنّه نبّه إلى أنّ ذلك "لا يُضعف من مصداقية هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعبّر عن توجه كامل وعن مشروع بدأه سعيد ومن مصلحة التونسيين أن يكتمل بإرساء الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الجهات والأقاليم)".