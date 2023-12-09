"الداخلية التونسية" تنفي انتهاك حقوق الإنسان في مراكز التوقيف

دافعت السلطات التونسية عن الوضع داخل مراكز التوقيف، غداة انتقادات وجهتها قوى من المعارضة بهذا الشأن، في ظل إيقاف الكثير من قياداتها البارزة مثل رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية: "ما يُروج حول انتهاك الوزارة لمنظومة حقوق الإنسان، خاصة في مراكز الإيقاف، مجرد مغالطات".

وأضاف بوزغاية في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم" المحلية الخاصة أن "الوزارة تعمل على احترام مبادئ حقوق الإنسان بكافة تفاصيلها"، داعيًا "المنظمات التي اعتبرها تروج لصورة مغالطة للواقع أن تزور مراكز الإيقاف وأن تقف على مجهود الوزارة في توفير الظروف الإنسانية الملائمة".