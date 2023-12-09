قصف إسرائيلي يدمر المسجد العمري أحد أهم المعالم التاريخية بغزة

دمر القصف الإسرائيلي على البلدة القديمة في مدينة غزة، المسجد العمري الذي يعد أقدم مساجد قطاع غزة، وأحد أهم المعالم والآثار الإسلامية والتاريخية في المدينة.

ويقع المسجد في حي الدرج وقرب ميدان فلسطين، الذي تحيط به أجزاء من غزة القديمة، والتي تضم سوق الزاوية التاريخي ومسجد هاشم الذي يحتضن قبر جد الرسول، وعدداً من المعالم التاريخية في غزة.

وقالت بلدية غزة إنها "تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي المسجد العمري الكبير في البلدة القديمة وسط مدينة غزة، ضمن سياسته في تدمير المعالم التاريخية والأثرية في المدينة".