مهمة بلير المعقدة لتهجير الغزّيين.. هل تمضي في مسارها أم وُلدت ميتة؟

برز اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، بشكل لافت بعدما كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس الإثنين، عن زيارته تل أبيب خلال الأسبوع الماضي، وإجرائه سلسلة من الاجتماعات السرية بشأن ما اصطلح عليه "اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة، وكذلك دراسة إمكانية قبول اللاجئين من القطاع في دول العالم.

ذلك الأمر، أعطى ملف تهجير الغزيين زخما أكبر، لا سيما أنه تزامن مع تصريحات لوزيري الأمن القومي والمالية الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، أمس الإثنين، أعلنا فيها دعمهما التهجير الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة، وما سبق ذلك من سلسلة تصريحات مماثلة لمسؤولين إسرائيليين.

وقال بن غفير عبر منصة إكس: "يجب علينا تعزيز الحل لتشجيع هجرة سكان غزة، فهذا الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني.. لدينا شركاء حول العالم يمكننا مساعدتهم باستيعاب المهاجرين"، مضيفا: "تشجيع هجرة سكان غزة سيسمح لنا بإعادة سكان غلاف قطاع غزة، وسكان (مستوطنة) غوش قطيف إلى وطنهم".

أما سموتريتش فقال: "الحل الصحيح لقطاع غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية إلى الدول التي توافق على استقبال اللاجئين.. إسرائيل ستحكم بشكل دائم، لضمان الأمن من خلال الوجود الدائم لقوات الجيش على الأرض، وإقامة مستوطنات يهودية".