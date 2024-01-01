الرئاسة الفلسطينية: توني بلير يقوم باستكمال وعد بلفور
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، "رفضها لأي محاولات مشبوهة لتكليف توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من غزة"، وقالت إن ذلك "استكمالًا لإعلان بلفور الذي أصدرته بريطانيا بمشاركة أمريكية".
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية، أن "الحديث عن تكليف توني بلير.. مدان ومرفوض".
وقالت إنها "ستطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله"، مثلما ستطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل "عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلاً وعملاً لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه".
وأضافت: "يبدو أن توني بلير يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة".
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، توني بلير شخصًا غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية.
كانت وسائل إعلام عبرية قالت إن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، زار تل أبيب الأسبوع الماضي، وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه "اليوم التالي" للحرب على غزة.
وأشارت إلى أن المسؤول سيعيد أيضًا دراسة إمكانية قبول اللاجئين من غزة في دول العالم.
لكن القناة أوردت أن التقارير التي تفيد بأن لبلير علاقة بالتهجير الطوعي لسكان غزة غير صحيحة، ولم يكن هناك مثل هذا النقاش ولا ينوي النظر في الموضوع أيضًا.