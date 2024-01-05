استطلاع يظهر تحسنا نسبيا لموقف نتنياهو بعد اغتيال العاروري

تسبب اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في تحسن موقف الائتلاف الإسرائيلي، وفق أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة "لازار" للبحوث لصالح صحيفة "معاريف" العبرية.

وذكرت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن اغتيال العاروري، وقرارات المحكمة العليا الأخيرة بشأن قانون التنحي، "رفعا أسهم حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك شعبية الأحزاب الائتلافية بواقع مقعدين".

ولفتت إلى أنه في حال أجريت الانتخابات العامة اليوم، سيحصل حزب "الليكود" على 19 مقعدًا بعد أن كان قد حقق 17 فقط الأسبوع الماضي.

ووصل رصيد الأحزاب الائتلافية إلى 46 مقعدًا بعد أن كان نصيبها مجتمعة 44 فقط في آخر استطلاع نشرته الصحيفة، يوم الجمعة الماضي.

وحصل نتنياهو على 34% من أصوات المشاركين في الاستطلاع فيما يتعلق بسؤال: "من الأجدر بتولي رئاسة الوزراء؟"، بتحسن بلغ 2% مقارنة بالأسبوع الماضي.

ومع ذلك، تبقى حظوظ وزير الدفاع السابق، وزعيم كتلة "معسكر الدولة" بيني غانتس، هي الأفضل، حيث حصل على 48% من أصوات المشاركين.