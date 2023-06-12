إسرائيل تبلغ أمريكا عزمها بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة

وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن النية الإسرائيلية هي الإعلان عن بناء ما لا يقل عن 4000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية..

كما قال مصدر إسرائيلي إن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية من المنتظر أن يجتمع قبل نهاية يونيو المقبل للمصادقة على المضي قدما في الخطط".

وأوضح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون كبار أن إدارة بايدن تحاول الضغط على مكتب رئيس الوزراء لعدم الترويج لخطط البناء الجديدة، أو على الأقل تقليصها إلى الحد الأدنى وعدم تضمين البناء في مستوطنات معزولة.

بدوره، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنه "يجب الاتصال بالحكومة الإسرائيلية بخصوص إعلانات البناء المتوقع في المستوطنات، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تعتقد أن توسيع المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين.