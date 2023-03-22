بعد الاحتجاج الأمريكي.. نتنياهو: لن نقيم مستوطنات جديدة شمال الضفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته لن تقيم مستوطنات جديدة في شمال الضفة الغربية، وذلك بعد الاحتجاج الأمريكي على مصادقة الكنيست على مشروع قانون إلغاء "خطة الانفصال".

ويلغي مشروع القانون الذي قدمه الائتلاف الحكومي قرار الانفصال عن أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية تم تفكيكها عام 2005، وذلك في إطار مساعٍ تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية.

وقال نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه: "قرار الكنيست بإلغاء أجزاء من قانون الانفصال يضع حدًّا لقانون تمييزي ومهين يحظر على اليهود العيش في مناطق شمال السامرة (الضفة الغربية)، وهي جزء من وطننا التاريخي (إسرائيل الكبرى).. مع ذلك، لا تنوي الحكومة إقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق".

ويُقصد بـ "إسرائيل الكبرى" حدود إسرائيل حسب تفسير اليهود لكتابهم المقدس، بحيث تشمل كل الأراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان.