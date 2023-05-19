محمد بن سلمان: السعودية مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إن المملكة مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال قمة جامعة الدول العربية في جدة "نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة، بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا".
وتابع قائلا إنه يأمل في أن تؤدي عودة سوريا إلى الجامعة العربية إلى انتهاء أزمتها.
من جانبه؛ حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدول المشاركة في قمة جامعة الدول العربية، على دعم مبادرته للسلام لإنهاء الحرب الروسية في بلاده.
وقال زيلينسكي، الذي يقوم بأول رحلة له إلى المملكة، في خطاب، إن "الوفود ستتلقى نص خطة السلام المكونة من 10 نقاط وطلب منهم العمل مع أوكرانيا مباشرة دون وسطاء".