محمد بن سلمان: السعودية مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إن المملكة مستعدة للتوسط بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال قمة جامعة الدول العربية في جدة "نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة، بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا".

وتابع قائلا إنه يأمل في أن تؤدي عودة سوريا إلى الجامعة العربية إلى انتهاء أزمتها.