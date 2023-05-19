القمة العربية تنعقد اليوم في جدة السعودية

وأمس الخميس، بدأ زعماء الدول العربية بالتوافد إلى مدينة جدة للمشاركة في أعمال هذه القمة، وفي مقدمتهم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يشارك لأول مرة في قمة عربية، بعد آخر مشاركة له في قمة سرت الليبية عام 2010.