القمة العربية تنعقد اليوم في جدة السعودية
تنطلق في وقت لاحق اليوم الجمعة، في مدينة جدة السعودية، أعمال القمة العربية في نسختها الـ 32، التي تحضرها سوريا للمرة الأولى بعد غياب دام 12 عاما.
وتتصدر عودة سوريا إلى الجامعة العربية أجندة قمة جدة، فضلا عن الأزمة المتفاقمة في السودان، بالإضافة إلى الملفات الثابتة على أجندة القمم العربية وأبرزها ملف القضية الفلسطينية، وبقية الملفات كليبيا واليمن ولبنان.
وأمس الخميس، بدأ زعماء الدول العربية بالتوافد إلى مدينة جدة للمشاركة في أعمال هذه القمة، وفي مقدمتهم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يشارك لأول مرة في قمة عربية، بعد آخر مشاركة له في قمة سرت الليبية عام 2010.