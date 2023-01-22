وزارة الخارجية السعودية تعيّن سارة السيد بمنصب دبلوماسي رفيع.. فمن هي؟

والدبلوماسية السعودية الجديدة حاصلة على درجة البكالوريوس من جامعة "جورج ميسون" في الولايات المتحدة الأمريكية، العام 2007، بتخصص إدارة النظم الصحية.

وبدأت "السيد" حياتها المهنية في الولايات المتحدة، حيث عملت في قطاع البنوك هناك، قبل أن تعمل في مكتب القوات المسلحة السعودية في السفارة السعودية في أمريكا بين 2012 و2015.

وعادت "السيد" بعدها إلى السعودية، لتعمل في مناصب إدارية قيادية في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، بين 2015 و2016، بجانب عملها في مؤسسة الملك خالد الخيرية.

وانتقلت بعد تلك المحطة، إلى منصب إداري قيادي آخر في مستشفى "هيوستن ميثوديست" الأمريكي في السعودية بين 2016 و2017.