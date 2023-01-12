السعودية.. تعديل على نظام منح الجنسية لأبناء المواطنات

وقالت الهيئة الحكومية، إن "المادة رقم 8 في نظام الجنسية السعودية عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، وذلك بإحلال عبارة (بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية) محل عبارة (بقرار من وزير الداخلية)".

وكان النص الكامل للمادة الثامنة قبل التعديل الأخير يتضمن أنه "يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية..".

وتتضمن تلك الشروط أن "تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور، وأن يجيد اللغة العربية، وأن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية".