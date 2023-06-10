الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لـتأدية فريضة الحج للعام 1444 هجري على نفقته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الاستضافة التي أمر بها العاهل السعودي تأتي ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.