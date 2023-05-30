تكتيك أمريكي لتقارب تدريجي بين السعودية وإسرائيل

أشار تقرير عبري نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتكون الوسيط الرئيسي بين إسرائيل والسعودية؛ لغرض الحصول على اتفاق تطبيع بين البلدين، وأن إدارة بايدن تبذل جهودًا سياسية كبيرة لإحداث انفراجة في هذا الشأن.

وقال إن الرئيس جو بايدن يريد خلال الأشهر المقبلة حتى بدء حملته الانتخابية، تحقيق اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل؛ لتقديمه على أنه إنجاز مهم له في الانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك في ظل الانتقادات الشديدة لإدارة بايدن، بعد التآكل الكبير للنفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، ودخول روسيا والصين في الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة، وسمح -بحسب محللين- للصين أن تلعب دور الوسيط في ملف عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.