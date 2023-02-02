تقرير: طائرة إسرائيلية تهبط في الخرطوم وطفرة وشيكة نحو التطبيع  

قالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، استنادا إلى وسائل إعلام سودانية، إن شوطا إضافيا سيُقطع في طريق تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب، مشيرة إلى أن طائرة إسرائيلية خاصة هبطت، صباح الخميس، في العاصمة السودانية، بعد أن كانت أقلعت من مطار بن غوريون الدولي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحديث يجري عن طائرة خاصة، أي في الغالب تقل رجال أعمال إسرائيليين، متسائلة ما إذا كان التطور يرتبط بقطع خطوة أخرى في مسار الاتفاقات الإبراهيمية.

ويشار إلى أن بيانا مشتركا صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، أعلن خلاله زعماء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسودان، توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ونصَّ البيان في حينه على أن يفضي الاتفاق المُبرم إلى إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان، مع التركيز مبدئيًا على الزراعة.