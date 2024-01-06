فصائل عراقية تهاجم قاعدتين أمريكيتين بسوريا

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر السبت، أنها استهدفت قاعدتي التنف والشدادي الأمريكيتين في سوريا بطائرات مسيرة.

وقالت الفصائل التي تعرف باسم "المقاومة الإسلامية في العراق" إن القصف جاء ردا على "مجازر إسرائيل في غزّة". وتعهدت الفصائل بمواصلة استهداف القواعد الأميركية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن طائرات مسيرة شنت هجوما على معسكر للتدريب قرب قاعدة التنف التي تضم قوات أميركية في سوريا، والواقعة عند مثلث الحدود السورية العراقية الأردنية.

كما أضاف المرصد أن طائرات مسيرة أطلقتها الفصائل العراقية على حقل العمر النفطي أدت إلى وقوع إصابات.

وهذا الهجوم هو الثاني خلال يومين، حيث أعلنت الفصائل ليل الجمعة، أنها استهدفت بالطيران المسير القاعدتين الأمريكيتين بمخيم الركبان في جنوب سوريا، وحقل العمر النفطي شرق البلاد.

وتأتي هذه الهجمات بعد استهداف طائرة مسيرة مجهولة مقر الحشد الشعبي في بغداد، ما أدى إلى مقتل قائد في حركة النجباء مع مرافقه.

واتهمت الحركة التابعة للحشد الشعبي الولايات المتحدة بالتورط، محملة إياها مسؤولية شن الغارة على مقر الحشد الشعبي، ومتوعدة بالرد.

بينما حمل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، التحالف الدولي مسؤولية الهجوم.

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، تعرض الجيش الأميركي بالفعل لأكثر من 100 هجوم على الأقل في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة.