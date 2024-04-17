وسط تصاعد المخاوف.. ما القدرات القتالية لحزب الله اللبناني؟

تزامناً مع ارتفاع وتيرة الأحداث في المنطقة وتصاعد المخاوف من التصعيد مع إسرائيل، استعرض حزب الله اللبناني ترسانته، أو جزءا منها، خلال أكثر من ستة أشهر من إطلاق النار المتبادل مع إسرائيل، والذي اندلع بالتوازي مع حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ووفق تقرير لرويترز، فيما يلي نظرة عامة على القوة العسكرية لحزب الله:

قذائف ومقاتلون

ترتكز القوة العسكرية لحزب الله على ترسانة ضخمة من الصواريخ. ويقدر أن لديه ما يصل إلى 150 ألف صاروخ وقذيفة متباينة النوع والمدى، وفقا لكتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

ويقول حزب الله إن لديه قذائف يمكنها ضرب جميع مناطق إسرائيل. والكثير من تلك القذائف غير موجهة، لكن الحزب لديه أيضا صواريخ دقيقة وطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات وللطائرات وللسفن.

وإيران هي الداعم ومورد الأسلحة الرئيس لحزب الله. ويقول الخبراء، حيث ترسل الأسلحة إلى الجماعة برا عبر العراق وسوريا، وكلاهما تتمتع فيه طهران بعلاقات وثيقة ونفوذ. والكثير من أسلحة الجماعة هي طرز إيرانية أو روسية أو صينية.

صواريخ وقذائف الهجمات الأرضية

شكلت القذائف غير الموجهة الجزء الأكبر من ترسانة حزب الله الصاروخية في الحرب الأخيرة مع إسرائيل عام 2006، عندما أطلقت الجماعة نحو أربعة آلاف صاروخ على إسرائيل، معظمها صواريخ من طراز كاتيوشا روسية الصنع يصل مداها إلى 30 كيلومترا.

ويمتلك حزب الله أنواعا إيرانية، مثل صواريخ رعد، وصواريخ فجر، وصواريخ زلزال، التي تتميز بحمولة أقوى ومدى أطول من صواريخ الكاتيوشا.