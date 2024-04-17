وسط تصاعد المخاوف.. ما القدرات القتالية لحزب الله اللبناني؟
تزامناً مع ارتفاع وتيرة الأحداث في المنطقة وتصاعد المخاوف من التصعيد مع إسرائيل، استعرض حزب الله اللبناني ترسانته، أو جزءا منها، خلال أكثر من ستة أشهر من إطلاق النار المتبادل مع إسرائيل، والذي اندلع بالتوازي مع حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ووفق تقرير لرويترز، فيما يلي نظرة عامة على القوة العسكرية لحزب الله:
قذائف ومقاتلون
ترتكز القوة العسكرية لحزب الله على ترسانة ضخمة من الصواريخ. ويقدر أن لديه ما يصل إلى 150 ألف صاروخ وقذيفة متباينة النوع والمدى، وفقا لكتاب حقائق العالم الصادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ويقول حزب الله إن لديه قذائف يمكنها ضرب جميع مناطق إسرائيل. والكثير من تلك القذائف غير موجهة، لكن الحزب لديه أيضا صواريخ دقيقة وطائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات وللطائرات وللسفن.
وإيران هي الداعم ومورد الأسلحة الرئيس لحزب الله. ويقول الخبراء، حيث ترسل الأسلحة إلى الجماعة برا عبر العراق وسوريا، وكلاهما تتمتع فيه طهران بعلاقات وثيقة ونفوذ. والكثير من أسلحة الجماعة هي طرز إيرانية أو روسية أو صينية.
صواريخ وقذائف الهجمات الأرضية
شكلت القذائف غير الموجهة الجزء الأكبر من ترسانة حزب الله الصاروخية في الحرب الأخيرة مع إسرائيل عام 2006، عندما أطلقت الجماعة نحو أربعة آلاف صاروخ على إسرائيل، معظمها صواريخ من طراز كاتيوشا روسية الصنع يصل مداها إلى 30 كيلومترا.
ويمتلك حزب الله أنواعا إيرانية، مثل صواريخ رعد، وصواريخ فجر، وصواريخ زلزال، التي تتميز بحمولة أقوى ومدى أطول من صواريخ الكاتيوشا.
صواريخ مضادة للدبابات
استخدم حزب الله الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات في حرب عام 2006. ونشر صواريخ موجهة مجددا في الجولة الأحدث من القتال، وقصف مواقع إسرائيلية على الحدود. وتشمل صواريخ حزب الله المضادة للدبابات صواريخ كورنيت روسية الصنع.
ونشر حزب الله مقاطع مصورة لما يقول إنها عمليات قصف مباشر أصابت دبابات إسرائيلية ومركبات عسكرية أخرى منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتظهر المقاطع أيضا ضربات موجهة على منشآت عسكرية على الجانب الإسرائيلي من الحدود.
صواريخ مضادة للطائرات
قال حزب الله يوم الـ 29 من أكتوبر تشرين الأول، إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية على جنوب لبنان بصاروخ أرض جو، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن استخدام هذا النوع من الأسلحة والذي يعتقد منذ فترة طويلة أنه ضمن ترسانته.
واستخدم حزب الله صواريخ أرض جو في عدة حالات، منها إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هيرميس 450 فوق الأراضي اللبنانية في 26 فبراير شباط. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال حزب الله إنه أسقط طائرة مسيرة من طراز هيرميس 900.
صواريخ مضادة للسفن
أثبت حزب الله للمرة الأولى أن لديه صواريخ مضادة للسفن في عام 2006 عندما أصاب سفينة حربية إسرائيلية على بعد 16 كيلومترا قبالة الساحل؛ ما أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين وإلحاق أضرار بالسفينة.
طائرات مسيرة
أطلق حزب الله طائرات مسيرة ملغومة على إسرائيل، مرات عديدة، خلال أحدث الأعمال القتالية.
ويقول حزب الله إن طائراته المسيرة تشمل طائرات أيوب ومرصاد التي يتم تجميعها محليا.
ويقول الخبراء إن الطائرات المسيرة، التي يمكن إنتاجها بسعر رخيص وبكميات كبيرة، يمكن أن تستخدم بهدف استنزاف نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي (القبة الحديدية).
واتهمت إسرائيل إيران في سبتمبر أيلول ببناء مهبط طائرات في جنوب لبنان يمكن استخدامه لشن هجمات. وقال مصدر غير إسرائيلي على علم بالموقع، إنه يمكن أن يستوعب طائرات مسيرة كبيرة، قد تكون مسلحة، بناء على تصميم إيراني.