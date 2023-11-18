مسؤول طبي بغزة لـ"إرم نيوز": الإمارات ستستقبل 50 طفلًا مريضًا بالسرطان

أكد مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة، صبحي سكيك، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستستقبل 50 طفلاً مريضاً بالسرطان من قطاع غزة، وذلك من أجل رعايتهم وتقديم العلاج اللازم لهم.

يأتي ذلك بعد أن اضطرت إدارة المستشفى لاتخاذ قرار بإخلائه قبل عدة أسابيع، إثر القصف الإسرائيلي الذي تعرض له، إلى جانب تمركز الدبابات الإسرائيلية بالقرب من مدخله جنوب غزة.

وقال سكيك لـ"إرم نيوز"، إن "50 طفلاً مريضاً بالسرطان من قطاع غزة سيصلون تباعاً لدولة الإمارات من أجل تلقي العلاج"، قائلاً: "نشكر الإمارات على هذه الخطوة المقدرة ونثمن دور القيادة الإماراتية في خدمة الفلسطينيين".

وأضاف سكيك: "كما وصل إلى تركيا 27 مريضاً بالسرطان من أجل تلقي العلاج اللازم"، لافتاً إلى أن نحو 150 مريضاً آخرين كان من المقرر أن يغادروا القطاع عبر معبر رفح للعلاج بالخارج؛ إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.