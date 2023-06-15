السودان.. مقتل والي غرب دارفور في الجنينة

أكدت وسائل إعلام سودانية، مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر في مدينة الجنينة، الأربعاء، بعد أنباء عن اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع.

وقالت القوات المسلّحة السودانية في بيان إنّها "تدين بأشدّ عبارات الاستهجان التصرّف الغادر الذي قامت به ميليشيا الدعم السريع المتمرّدة اليوم (الأربعاء)، باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور.

وتداول ناشطون فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه يصور مقتل الوالي، الذي يظهر فيه وهو على الأرض غارق في دمائه.