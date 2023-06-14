مع تفاقم الصراع في السودان.. دعوات لإنقاذ "الجنينة"

دعت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل لجنة عاجلة من جميع الأطراف القبلية المتقاتلة في مدينة الجنينة، للتواصل والتنسيق معها من جهة والجيش من جهة أخرى، لأجل تهدئة الأوضاع الملتهبة في المدينة.

ودعت كذلك إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء الأزمة وكشف المتورطين فيها.

وانزلقت مدينة الجنينة بإقليم دارفور غربي السودان، إلى هاوية الحرب العرقية بين القبائل العربية وقبيلة المساليت، مما خلف أوضاعا انسانية كارثية، حسب سكان المدينة.