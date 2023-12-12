المالكي: إسرائيل تستخدم التجويع في غزة كسلاح حرب

اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إسرائيل باستخدام "التجويع كسلاح حرب" مع نحو مليون من سكان غزة، وندد بالتقاعس الدولي عن احترام حقوق الفلسطينيين، خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف.

ويقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون من الجوع، مع توسع الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وقال المالكي في جنيف، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بمناسبة مرور 75 عاما على صدور إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الاجتماع "يتزامن مع معاناة ما لا يقل عن مليون فلسطيني في قطاع غزة من الجوع، نصفهم من الأطفال؛ بسبب استخدام إسرائيل المتعمد للتجويع كسلاح حرب ضد الشعب الذي تحتله،" وليس بسبب كارثة طبيعية أو بسبب نقص المساعدات السخية المنتظرة على الحدود.