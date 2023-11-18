"الأغذية العالمي": سكان قطاع غزة يعانون من الجوع

أكد برنامج الأغذية العالمي أن إمدادات الغذاء والماء غير موجودة عمليا في قطاع غزة، وأن الناس هناك "يعانون من الجوع".

وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قالت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين، إنه "وبينما يواجه المدنيون تهديداً حقيقياً وفورياً بالمجاعة، لم يصل سوى جزء صغير من الغذاء الذي يحتاجون إليه".