"الأغذية العالمي": سكان قطاع غزة يعانون من الجوع
أكد برنامج الأغذية العالمي أن إمدادات الغذاء والماء غير موجودة عمليا في قطاع غزة، وأن الناس هناك "يعانون من الجوع".
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قالت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين، إنه "وبينما يواجه المدنيون تهديداً حقيقياً وفورياً بالمجاعة، لم يصل سوى جزء صغير من الغذاء الذي يحتاجون إليه".
وأورد البرنامج، في تقرير نشره مؤخراً، أن القطاع يواجه الآن فجوة غذائية هائلة وجوعاً واسع النطاق، إذ إن جميع السكان تقريباً بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية".
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه "في الوقت الحالي هناك 70 في المئة من أهالي قطاع غزة لا يحصلون على المياه النظيفة؛ بسبب عدم وجود وقود".
وأضافت أن "نقص الوقود أدى إلى تعميق أزمة السكان الذين جردوا من كرامتهم بين عشية وضحاها".
ولفت المفوض العام لوكالة (الأونروا)، فيليب لازارايني، أمس الجمعة، إلى أن هناك محاولة متعمدة لخنق عملياتنا وشل عمليات الأونروا".