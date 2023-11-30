شومر: الهجمات على يهود أمريكا أصبحت حريقا هائلا يجب إخماده
حذّر زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الأربعاء، من تصاعد "خطير" في الهجمات على اليهود منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وحضّ شومر في خطاب مدته أربعون دقيقة في قاعة مجلس الشيوخ، الأمريكيين على عدم السماح بتحول الدفاع عن الحقوق الفلسطينية إلى معاداة للسامية.
واعتبر السناتور اليهودي أن هجمات الكراهية ضد الشركات والسياسيين والطلاب اليهود أصبحت "حريقا هائلا يجب إخماده"، مضيفا: "لقد تفاقمت هذه المشكلة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، لكن بعدما هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تصاعدت جرائم الكراهية ضد الأمريكيين اليهود بشكل كبير".
وشهدت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 388% في الحوادث المعادية للسامية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق "رابطة مكافحة التشهير". كما حذّر مسؤولون من تصاعد حاد في الهجمات على الجاليتين العربية والمسلمة في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب.
وأشار شومر إلى أرقام للشرطة تظهر أن 55% من جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية تستهدف اليهود، رغم أنهم يشكلون 2% فقط من السكان.
وأضاف الديمقراطي البالغ 73 عاما: "بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، يشعر اليهود الأمريكيون بأنهم مستهدفون ومعزولون.. المعادون للسامية يستغلون الحركة المؤيدة للفلسطينيين لتبني الكراهية والتعصب تجاه اليهود".
وتابع السناتور: "بدل تسمية هذا السلوك الخطير بمسماه، نرى الكثير من أصدقائنا ومواطنينا، وخصوصا الشباب الذين يتوقون إلى العدالة، يساعدونهم ويدعمونهم من دون قصد".
وتأتي تصريحات تشاك شومر فيما ينظر مجلس الشيوخ في حزمة مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل قد يتم التصويت عليها الأسبوع المقبل، رغم الدعوات لوضع شروط على الحزمة أدت إلى انقسام في الكونغرس.