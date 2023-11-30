شومر: الهجمات على يهود أمريكا أصبحت حريقا هائلا يجب إخماده

حذّر زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الأربعاء، من تصاعد "خطير" في الهجمات على اليهود منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحضّ شومر في خطاب مدته أربعون دقيقة في قاعة مجلس الشيوخ، الأمريكيين على عدم السماح بتحول الدفاع عن الحقوق الفلسطينية إلى معاداة للسامية.

واعتبر السناتور اليهودي أن هجمات الكراهية ضد الشركات والسياسيين والطلاب اليهود أصبحت "حريقا هائلا يجب إخماده"، مضيفا: "لقد تفاقمت هذه المشكلة بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، لكن بعدما هاجمت حماس إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تصاعدت جرائم الكراهية ضد الأمريكيين اليهود بشكل كبير".

وشهدت الولايات المتحدة زيادة بنسبة 388% في الحوادث المعادية للسامية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفق "رابطة مكافحة التشهير". كما حذّر مسؤولون من تصاعد حاد في الهجمات على الجاليتين العربية والمسلمة في الولايات المتحدة منذ بدء الحرب.