عشرات المستوطنين يجددون اقتحام المسجد الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، مجددًا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بدعوى تنفيذ جولات سياحية.
وتجول المستوطنون في باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية وصلوات دينية يهودية، فيما تلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، من قبل حاخامات مرافقين لهم.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية، عناصرها منذ الصباح الباكر في باحات الأقصى وعند أبوابه، مع بدء الفترة السياحية الصباحية، لتأمين اقتحامات المستوطنين، فيما فرضت قيودًا على دخول المصلّين للأقصى.
ويواصل المستوطنون، اقتحاماتهم للأقصى يوميًا على فترتين صباحية ومسائية باستثناء يومي الجمعة والسبت، وذلك خلال أوقات السياحة الأجنبية.