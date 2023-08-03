عشرات المستوطنين يجددون اقتحام المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، مجددًا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بدعوى تنفيذ جولات سياحية.

وتجول المستوطنون في باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية وصلوات دينية يهودية، فيما تلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، من قبل حاخامات مرافقين لهم.