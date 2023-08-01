حملة اعتقالات في الضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون الأقصى
شنَّ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابات بين الفلسطينيين.
ونفَّذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات في مناطق، بيت لحم، ونابلس، وجنين والقدس، كما اقتحم عشرات المنازل واخضع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين من نابلس وآخر من بيت جالا جنوب مدينة بيت لحم.
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، بـ"أن الجيش اعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، وأنه تم ضبط وسائل قتالية تستخدم ضد المستوطنين وقوات الجيش".
كما أفادت مؤسسة شؤون الأسرى الفلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددًا من الفلسطينيين، وتم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين والجيش.
ويواصل المستوطنون الإسرائيلون اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى منذ الصباح الباكر بحجة السياحة، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا باحات الأقصى ونفذوا جولات استفزازية أدوا خلالها طقوسًا تلمودية وصلوات دينية يهودية بحماية الشرطة الإسرائيلية.