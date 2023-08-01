حملة اعتقالات في الضفة الغربية ومستوطنون يقتحمون الأقصى ‎

شنَّ الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابات بين الفلسطينيين.

ونفَّذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات في مناطق، بيت لحم، ونابلس، وجنين والقدس، كما اقتحم عشرات المنازل واخضع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 فلسطينيين من نابلس وآخر من بيت جالا جنوب مدينة بيت لحم.