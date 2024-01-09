الدفاع السورية تعلن مقتل 8 جنود بهجوم استهدف حافلة عسكرية

قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إن ثمانية عسكريين ومدني لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون بينهم مدنيان نتيجة هجوم بعبوة ناسفة على حافلة عسكرية في البادية السورية جنوب تدمر ظهر اليوم الثلاثاء.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عناصر تنظيم داعش "شنوا هجوماً دامياً على حافلة نقل عسكرية في بادية تدمر في ريف حمص الشرقي"، ما أسفر عن مقتل 14 جنديا سوريا وإصابة آخرين بجروح.

ويعد الهجوم الثاني من نوعه للتنظيم ضد القوات السورية خلال الشهر الحالي، إذ قتل تسعة عناصر من الجيش في هجوم شنّه في الأول من كانون الثاني/يناير على مواقع عسكرية في شرق سوريا، وفق حصيلة للمرصد.