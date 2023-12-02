بلدية غزة توقف خدماتها الأساسية بسبب نفاد الوقود

أعلنت بلدية غزة، كبرى بلديات القطاع، توقف خدماتها الأساسية وعمليات الطوارئ في المدينة؛ بسبب نفاد الوقود، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمستمرة من 57 يوما.

وقال الناطق باسم البلدية، حسني مهنا، لـ"إرم نيوز"، إن "بلدية غزة لم يعد لديها الوقود الكافي من أجل تقديم أي خدمة لمن تبقى من سكان غزة"، لافتاً إلى أن نحو نصف مليون إنسان يواجهون مصيراً مجهولاً.

وأوضح مهنا أن "الحرب الإسرائيلية على القطاع ومنع إدخال الوقود حرم البلدية تدريجياً من تقديم أي من خدماتها الإنسانية والبيئية"، مبيناً أن أطنانا من القمامة والمخلفات مكدسة في الشوارع، كما أن سكان غزة بدون مياه أيضاً.

وأشار مهنا إلى أن "الحرب تسببت بتوقف عدد كبير من آبار المياه، والتي كانت تعمل لساعات محدودة منذ السابع من أكتوبر"، مشدداً على أن ذلك ستكون له آثار كارثية على الصحة العامة وعلى الوضع البيئي في غزة.