إصابات واعتقالات في الضفة الغربية.. وإسرائيل تمنع المصلين من الوصول إلى الأقصى

واصل الجيش الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، اقتحاماته لمدن الضفة الغربية المتزامنة مع إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين، إضافة إلى مصادرة أراضٍ ومركبات.

وفجرًا، منعت القوات الإسرائيلية المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس، ما دفعهم للصلاة في الطرق المؤدية إليه.

وزادت إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، من قيودها على المصلين والزوار المسلمين إلى المسجد الأقصى.

إلى ذلك، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين خلال الاقتحامات الإسرائيلية لمدن وقرى الضفة الغربية.

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن اعتقال القوات الإسرائيلية 4655 فلسطينيًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حتى الخميس.

وتشمل الإحصائية اعتقال أكثر من 160 سيدة، وما يفوق 260 طفلاً.

وبلغ مجموع ما أوردته "وفا" حول الإصابات خلال الاقتحامات الإسرائيلية، في الليلة الماضية، 4 إصابات بين صفوف الفلسطينيين.