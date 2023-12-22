إصابات واعتقالات في الضفة الغربية.. وإسرائيل تمنع المصلين من الوصول إلى الأقصى
واصل الجيش الإسرائيلي، ليل الخميس الجمعة، اقتحاماته لمدن الضفة الغربية المتزامنة مع إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين، إضافة إلى مصادرة أراضٍ ومركبات.
وفجرًا، منعت القوات الإسرائيلية المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس، ما دفعهم للصلاة في الطرق المؤدية إليه.
وزادت إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة، من قيودها على المصلين والزوار المسلمين إلى المسجد الأقصى.
إلى ذلك، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين خلال الاقتحامات الإسرائيلية لمدن وقرى الضفة الغربية.
وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن اعتقال القوات الإسرائيلية 4655 فلسطينيًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حتى الخميس.
وتشمل الإحصائية اعتقال أكثر من 160 سيدة، وما يفوق 260 طفلاً.
وبلغ مجموع ما أوردته "وفا" حول الإصابات خلال الاقتحامات الإسرائيلية، في الليلة الماضية، 4 إصابات بين صفوف الفلسطينيين.
أراضٍ ومركبات
وكشفت "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي أخطر، مساء الخميس، بالاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي بلدة دير إستيا غرب سلفيت في الضفة الغربية.
ونقلت عن الناشط ضد الاستيطان نظمي سلمان قوله إن "السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارًا بالاستيلاء على آلاف الدونمات في المنطقة الجنوبية من البلدة في حوضي البريج وخلة حديدة، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية".
ولفتت إلى أن هذه الأراضي تحاذي مستوطنة "رفافا" الإسرائيلية، التي تشهد عمليات توسع مستمرة.
واستولت القوات الإسرائيلية أيضًا، فجر الجمعة، على 31 مركبة من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.
ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن "قوات إسرائيلية اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحطمت صرح الشهداء في البلدة، كما استولت على 31 مركبة".