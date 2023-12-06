الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بشأن حريق المصفاة

وحثَّ البيان المجتمع الدولي والإقليمي لتحمل مسؤولياته وإدانة ما أسماها بـ"الجرائم المتواصلة ضد الشعب السوداني، بواسطة كتائب النظام البائد الإرهابية".

ورد الجيش السوداني قائلًا، إن "قوات الدعم السريع تسببت بحدوث حريق ببعض مرافق مصفاة الخرطوم بالجيلي نتيجة لإقدامها على تدمير وحدات التحكم بالمصفاة، ومن ثم المبادرة بإصدار بيان، في محاولة لإلصاق الجريمة بالقوات المسلحة السودانية".

الولاءات ومقدرات البلاد

وذكر البيان أن "القوات المسلحة السودانية يمنعها ولاؤها الوطني وعقيدتها الراسخة من الإقدام على مثل هذا السلوك البربري وتدمير مقدرات البلاد الوطنية".

وحمّل البيان قوات الدعم السريع كامل تبعات "هذه الجريمة الكبرى وكل ما يترتب عليها من أضرار تلحق بالمنشأة وسكان المنطقة حولها"، وقال إن المصفاة تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ أول يوم للحرب.