ممرّض من داخل مستشفى العودة المحاصَر لـ"إرم نيوز": نحن في عداد الموتى

قال أحد أعضاء الكادر الطبي المحاصرين في مستشفى العودة، إن جميع الموجودين داخل المستشفى، وعددهم 150 شخصا، هم في عداد الموتى "مع وقف التنفيذ".

واعتبر الممرض حسام المدهون، الموجود داخل مستشفى العودة بغزة لإرم نيوز، أن "مصيرنا جميعاً هنا إما الموت برصاصة قناص، كما حصل اليوم مع إحدى الممرضات في المستشفى، أو بقذيفة مدفعية، أو الموت جوعًا بسبب نفاذ المخزون الغذائي من المستشفى، فيما لا يمكن إدخال أي قطعة خبز إلى الداخل".

وأضاف المدهون، إن الكادر الطبي والمواطنين المحتجزين في المستشفى يضطرون في أغلب الأوقات للزحف على بطونهم داخل أروقة المستشفى لتفادي رصاص القناصين الإسرائيليين الذين يحيطون بالمستشفى من كل جانب، بعد أن تم سابقاً اقتحام المستشفى واعتقال الكوادر الطبية من داخله وعلى رأسهم مدير المشفى د.أحمد مهنا.

وقال المدهون، إنه تم قنص إحدى الممرضات (بعد منتصف ليل الخميس) أثناء مرورها من أمام النافذة، حيث أصيبت في الجزء العلوي من جسمها إصابة بالغة، ويتم إجراء العلاج اللازم لها رغم توقف غرف العمليات جرّاء اعتقال جميع الأطباء، لا سيما أطباء الجراحة، حيث تم اقتيادهم إلى جهات مجهولة.