البرهان يجري حركة إقالات وتعيينات في الحكومة السودانية
أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارات بإقالة وتعيين عدد من الوزراء وولاة الولايات.
وأقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي كلاً من وزراء: الداخلية خالد حسان محي الدين، والعدل محمد سعيد الحلو، والشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس، والصناعة بتول عباس عوض.
وفي مرسوم آخر، عيّن البرهان اللواء خليل باشا سايرين أمرقيل وزيرًا للداخلية، ومعاوية عثمان محمد خير وزيرًا للعدل، ومحاسن علي يعقوب وزيرة للصناعة، وأسامة حسن محمد أحمد وزيرًا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
كما أصدر البرهان قرارًا آخر باعتماد قرار لمجلس الوزراء قضى بإنهاء تكليف عدد من ولاة الولايات، وتعيين آخرين مكانهم، شملت التغييرات ولايات: الجزيرة، وكسلا، والشمالية، وغرب كردفان، ووسط دارفور، وجنوب دارفور.
وكان "البرهان" أصدر مرسومًا دستوريًا، الإثنين الماضي، بإعفاء الطاهر أبوبكر حجر، من منصبه عضوًا في مجلس السيادة، وسبق ذلك إعفاء الهادي إدريس من عضوية المجلس، وطلب القرار من أطراف اتفاق جوبا للسلام، ترشيح بديل عن عضوي المجلس المقالين.
وكان قائد "قوات الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد حذَّر من تعيين حكومة من العاصمة البديلة بورتسودان التي استقر فيها البرهان عقب خروجه من القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وحذَّر دقلو من خطورة تشكيل حكومة، مؤكدًا أنه سيشكل حكومة في مناطق سيطرة "الدعم السريع" في حال شكل الطرف الآخر حكومة من بورتسودان.