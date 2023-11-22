البرهان يجري حركة إقالات وتعيينات في الحكومة السودانية

أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارات بإقالة وتعيين عدد من الوزراء وولاة الولايات.

وأقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي كلاً من وزراء: الداخلية خالد حسان محي الدين، والعدل محمد سعيد الحلو، والشؤون الدينية والأوقاف عبد العاطي أحمد عباس، والصناعة بتول عباس عوض.

وفي مرسوم آخر، عيّن البرهان اللواء خليل باشا سايرين أمرقيل وزيرًا للداخلية، ومعاوية عثمان محمد خير وزيرًا للعدل، ومحاسن علي يعقوب وزيرة للصناعة، وأسامة حسن محمد أحمد وزيرًا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

كما أصدر البرهان قرارًا آخر باعتماد قرار لمجلس الوزراء قضى بإنهاء تكليف عدد من ولاة الولايات، وتعيين آخرين مكانهم، شملت التغييرات ولايات: الجزيرة، وكسلا، والشمالية، وغرب كردفان، ووسط دارفور، وجنوب دارفور.