البرهان يعفي الطاهر حجر من عضوية مجلس السيادة السوداني

وشغل الطاهر أبوبكر حجر، عضوية مجلس السيادة السوداني، بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام في السودان في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك ومجموعة من الحركات المسلحة في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ويقود الطاهر حجر "قوى تجمع تحرير السودان" وهو تحالف مسلح في إقليم دارفور، اتخذ موقف الحياد من الحرب الجارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وكان البرهان قد أصدر في الثالث من الشهر الجاري، قرارًا مماثلًا بإعفاء الهادي إدريس يحيى، من عضوية مجلس السيادة، كما أقال 5 وزراء من أطراف اتفاق سلام جوبا.