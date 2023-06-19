برعاية السعودية.. مؤتمر في جنيف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان

تستضيف مدينة جنيف السويسرية، اليوم الإثنين، مؤتمرًا برعاية السعودية؛ لمحاولة تنسيق وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها سكان السودان، حيث الحرب مستمرة منذ أكثر من شهرين.

وأمس الأحد، دخلت هدنة جديدة حيز التنفيذ، أبرمها الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

والتزم الطرفان بوقف إطلاق النار؛ للسماح بمرور المساعدات الإنسانية في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، وهي إحدى أفقر دول العالم.

ورغم توقف إطلاق النار الأحد بعد عدة أيام من القصف المتواصل، لا تزال الأدوية والمواد الغذائية شحيحة.

وأبدى سكان في العاصمة رغبتهم في أن تكون اتّفاقات وقف النار أطول.